Svezia-Italia, beach volley Olimpiadi in streaming anche dall'estero

La coppia Cottafava-Nicolai mette di nuovo i piedi sulla sabbia per sfidare Ahman-Hellvig, in occasione di Svezia-Italia, match valido per la fase preliminare dei girone C nel beach volley alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Il fischio d'inizio è in programma per la giornata di oggi, giovedì 1 agosto, alle ore 17:00.

Svezia-Italia: il beach volley maschile alle Olimpiadi

Dopo la sconfitta rimediata all’esordio contro il Qatar (0-2 subito da Cherif-Ahmed), gli azzurri si sono ripresi con l’Australia (2-0 su Nicolaidis-Carracher). Una sconfitta e una vittoria che per la coppia svedese, per un match che si prospetta equilibrato: puoi vederlo sui tuoi dispositivi.

