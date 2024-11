Beats Powerbeats Pro: auricolari senza limiti con prestazioni TOP (-47%)

Auricolari Bluetooth come gli Beats Powerbeats Pro non sono da perdere. Se stavi cercando un modello dotato di alette integrate per una stabilità superiore, questi qua sono quelli che fanno al caso tuo. Conta che hanno tutto quello che stavi cercando e persino la resistenza ad acqua e sudore per non privartene quando ti alleni. Collegali al tuo smartphone o devices e sfruttali al meglio. Puoi acquistarli a soli 159,99€ su Amazon con uno sconto del 47% che rende il prezzo super conveniente. Non perdere la tua occasione legata al Black Friday 2024.

Beats Powerbeats Pro, auricolari senza difetti in sconto Black Friday 2024

Ci sono auricolari di mille marchi diversi sul mercato ma scegliendo un paio di wearable firmate Beats puoi avere delle certezze a disposizione come, ad esempio, la qualità. Il modello Beats Powerbeats Pro è uno dei migliori per chi è in cerca di un sistema stabile. Grazie alle alette integrate, infatti, puoi bloccare gli auricolari e renderli fermi e immobili. In altre parole potrai scuotere anche la testa e trovarli al loro posto!

Collegali a qualunque devices e sfrutta una connessione Bluetooth stabile garantita dal Chip H1 di Apple. Bassa latenza e copertura a distanza senza freni. Con driver audio che non ignorano né i toni alti che quelli bassi, riproduci i contenuti che ami godendo ogni sfumatura che è stata prevista dai tuoi artisti preferiti.

Naturalmente hai a disposizione i controlli per volume e la riproduzione su entrambi gli auricolari per non dover tirare fuori lo smartphone quando ne hai bisogno. La funzione play/pausa è automatica attraverso i sensori in grado di rilevare quando indossi o meno gli auricolari. Un altro vantaggio? Un’autonomia di 9 ore con una sola ricarica.

A soli 159,99€ su Amazon, gli auricolari Bluetooth Beats Powerbeats Pro sono quelli giusti se vuoi muoverti senza pensieri. Collegati ora in pagina dove il Black Friday 2024 li rende più economici del 47%.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.