 Beats Solo 4, oltre le cuffie wireless: tue a soli 129€ alla Festa delle Offerte Prime
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Beats Solo 4, oltre le cuffie wireless: tue a soli 129€ alla Festa delle Offerte Prime

Molto più di semplici cuffie wireless, le Beats Solo 4 sono in promozione speciale a soli 129€ in occasione della Festa delle Offerte Prime.
Beats Solo 4, oltre le cuffie wireless: tue a soli 129€ alla Festa delle Offerte Prime
Tecnologia Audio Hifi
Molto più di semplici cuffie wireless, le Beats Solo 4 sono in promozione speciale a soli 129€ in occasione della Festa delle Offerte Prime.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Un’occasione unica ti sta aspettando, ma potrebbe terminare da un momento all’altro. Molto più di semplici cuffie wireless, le Beats Solo 4 regalano un’esperienza audio eccellente e fedele, con un audio spaziale che segue il movimento della tua testa, per un’immersività incredibile. Oggi le acquisti a soli 129 euro, anziché 229,95 euro. Più di 100 euro di sconto su Amazon.

Scegli le Beats Solo 4

Questa è la Festa delle Offerte Prime! Un concentrato di opportunità, prima costose, ora a prezzo regalo. Grazie ad Amazon puoi anche decidere di pagarle in 5 comode rate a tasso zero da soli 25,80 euro al mese. Devi solo selezionare questa forma di pagamento, mettere in carrello l’articolo e il gioco è fatto. Scegli tra 4 stupende colorazioni, tutte in promozione allo stesso prezzo.

EsclusivaPrimeDay
Beats Solo 4 - Cuffie wireless bluetooth on-ear, compatibili con Apple e Android, fino a 50 ore di autonomia - Nero opaco

Beats Solo 4 – Cuffie wireless bluetooth on-ear, compatibili con Apple e Android, fino a 50 ore di autonomia – Nero opaco

EsclusivaPrimeDay

129,00229,95€-43,90%

Vedi l’offerta

Nella splendida colorazione nero opaco non trattengono nemmeno le impronte mentre le posizioni. Il tuo aspetto sarà sempre elegante e pulito. Il design ergonomico e leggero le rende perfette per indossarle molto tempo, anche tutto il giorno. I morbidi padiglioni avvolgono le tue orecchie garantendo non solo un’ottima aderenza, ma anche un isolamento perfetto.

{title}

Scegli le Beats Solo 4

Compatibili con Apple e Android, le colleghi ai tuoi dispositivi e le porti sempre con te senza preoccuparti di nulla. Infatti, offrono fino a 50 ore di autonomia con una sola ricarica. E con soli 10 minuti di ricarica ottieni fino a 5 ore di ascolto non-stop. Ordina le Cuffie Wireless Beats Solo 4 a 129 euro su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Microsoft Surface Pro a -38% per la Festa delle Offerte Prime 2026

Microsoft Surface Pro a -38% per la Festa delle Offerte Prime 2026
POCO F9 Ultra (12/256GB) a un prezzo shock alla Festa delle Offerte Prime

POCO F9 Ultra (12/256GB) a un prezzo shock alla Festa delle Offerte Prime
Roborock Qrevo S5V a -42% per la Festa delle Offerte Prime

Roborock Qrevo S5V a -42% per la Festa delle Offerte Prime
Apple Watch Ultra 3: solo 639€ alla Festa delle Offerte Prime

Apple Watch Ultra 3: solo 639€ alla Festa delle Offerte Prime
Microsoft Surface Pro a -38% per la Festa delle Offerte Prime 2026

Microsoft Surface Pro a -38% per la Festa delle Offerte Prime 2026
POCO F9 Ultra (12/256GB) a un prezzo shock alla Festa delle Offerte Prime

POCO F9 Ultra (12/256GB) a un prezzo shock alla Festa delle Offerte Prime
Roborock Qrevo S5V a -42% per la Festa delle Offerte Prime

Roborock Qrevo S5V a -42% per la Festa delle Offerte Prime
Apple Watch Ultra 3: solo 639€ alla Festa delle Offerte Prime

Apple Watch Ultra 3: solo 639€ alla Festa delle Offerte Prime
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
6 ott 2026
Link copiato negli appunti