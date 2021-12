Beats Solo Pro Wireless: le migliori on-ear scontate del 50%

Quella che ti riportiamo in questo articolo è un’offerta davvero incredibile su una delle cuffie Bluetooth più apprezzate di sempre. Stiamo parlando delle Beat Solo Pro Wireless, dalla qualità del suono e costruttiva eccezionale, oggi scontate di addirittura il 50% acquistabili a solo 149 euro su Amazon.

Cuffie Bluetooth Beats Solo Pro Wireless: caratteristiche tecniche

Le Beats Solo Pro Wireless sono cuffie on-ear al top sotto ogni punto di vista: design, materiali e performance. La struttura unisce la plastica rigida di alta qualità all’alluminio anodizzato per ottenere leggerezza e durabilità senza compromessi. Sia l’archetto che i padiglioni sono imbottiti con del comodo memory foam e rivestiti in similpelle per un miglior isolamento. Molto interessante la funzione di accensione e spegnimento, che avviene semplicemente aprendo o richiudendo l’archetto. Le cuffie, infatti, sono ripiegabili e in confezione non manca una pratica custodia rigida per portarle sempre con sé, con la massima protezione. In ogni caso non manca la cancellazione attiva del rumore (ANC) fruibile in due diverse modalità. La prima, PureANC, consente di eliminare quasi del tutto il rumore circostante. La seconda, invece, chiamata Trasparenza bilancia la cancellazione del rumore così da offrire un ascolto confortevole mantenendo la consapevolezza dell’ambiente.

Il collegamento avviene tramite Bluetooth attraverso il chip Apple W1 che garantisce la stabilità e la qualità della connessione. Notevole la batteria che offre ben 22 ore di riproduzione con ANC attivo (in entrambe le modalità) che diventano addirittura 40 ore con ANC disattivato. Presente anche la ricarica rapida che fornisce 3 ore di riproduzione dopo solo 10 minuti di ricarica. Non mancano i controlli sul padiglione che consentono di gestire chiamate, traccia, volume e naturalmente gli assistenti vocali. Le cuffie, infatti, sono compatibili sia con iOS che Android e supportano Siri, Google Assistant, Bixby e Alexa. In sostanza, un paio di cuffie decisamente versatili, adatte ad ogni dispositivo e ad un prezzo davvero conveniente.

Grazie allo sconto del 50%, le Beats Solo Pro Wireless possono essere acquistate su Amazon a soli 149,90 euro nella variante Gray. È disponibile, a soli 10 euro in più, anche la variante nera.