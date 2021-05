Beats Solo3: le cuffie wireless imperdibili (-80€)

Sei in cerca di un paio di cuffie wireless? Le Beats Solo3 sono in promozione su Amazon ad appena 119,00€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 40% che corrisponde a uno sconto effettivo di 80,95€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Beats Solo3: perché scegliere queste cuffie

Le Beats Solo3 si presentano semplici ed eleganti. In questa loro colorazione nera acquistano una marcia in più e sono perfette da indossare in qualsiasi occasione.

Realizzate con materiali di qualità, il loro peso è minimo infatti sono leggere e possono essere utilizzate per diverse ore senza mai sentire fastidio. I padiglioni auricolari sono ulteriormente imbottiti per aumentare il comfort.

Degna di nota è sicuramente l'erogazione del suono che è potente ed equilibrata. Ascoltare le tracce musicali è un vero spasso grazie ai bassi corposi e a i toni alti chiari che restituiscono la musica così com'è stata pensata dagli artisti.

Trattandosi di wearable wireless, si collegano ai dispositivi mediante il Bluetooth. Il Chip A1 di Apple in questo è insuperabile e offre connessioni senza ritardi e stabili.

Per quel che riguarda la batteria, invece, le Beats vantano una riproduzione continua di 40 ore. Quando si scaricano bastano appena 5 minuti per ottenere 3 ore di riproduzione aggiuntiva. Tutto ciò è garantito dal metodo di ricarica Fast Fuel.

Possono essere utilizzate sia su iOS che Android, nel secondo caso bisogna scaricare l'app Beats dal Play Store.

Le cuffie Beats Solo3 Wireless sono acquistabili su Amazon a soli 119,00€ nella colorazione nera. Acquistale oggi e ricevile in 48 ore se sei abbonato Prime. In alternativa le consegne sono gratuite ma standard. Le wearable sono acquistabili anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.