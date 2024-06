5 curiosità su Becoming Karl Lagerfeld che forse non conoscevi

Becoming Karl Lagerfeld è la nuova miniserie in streaming su Disney+, disponibile da questo mese sulla piattaforma. È basata sul libro Kaiser Karl scritto da Raphaëlle Bacqué e racconta la vita dello stilista tedesco Karl Lagerfeld, definito il mercenario del prêt-à-porter, nato nel 1933 e scomparso pochi anni fa, nel 2019.

Becoming Karl Lagerfeld: 5 curiosità sulla miniserie

Qui è dove ti sveliamo 5 curiosità che forse non conoscevi sul suo protagonista. Non ti preoccupare, lo facciamo senza correre il rischio di inciampare in spoiler sulla trama e sui 7 episodi, così da non rovinarti l’esperienza di visione.

Il cognome e il brand

Il vero nome dello stilista, all’anagrafe, era Karl Otto Lagerfeldt, con la “t” finale. Lui stesso decise di rimuovere l’ultima lettera dal cognome, così da renderlo più commerciale il brand.

Soda, soda ovunque

Aveva una vera e propria passione per la soda, quasi una dipendenza, tanto da avere un maggiordomo che lo seguiva nelle feste con un vassoio e un bicchiere sempre pronti.

Un cartonista mancato

Prima di diventare un’icona del fashion (e di scoprire quanto gli avrebbe fruttato), voleva essere un cartonista, basando poi la scelta della carriera da intraprendere per ragioni perlopiù economiche.

Il tedesco che parlava italiano

C’era anche l’italiano tra le lingue parlate in modo fluente dallo stilista, oltre all’inglese, al francese e ovviamente al tedesco.

La coda di cavallo

Ha portato la coda di cavallo diventata simbolo del suo brand fin dal 1976, legando i capelli per la prima volta poiché stando di averli lunghi e ricci.

