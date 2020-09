Beelink BT3 PRO II: un Mini PC a soli 125 euro

Con caratteristiche adatte a gestire le operazioni di base della produttività (editing documenti, posta elettronica ecc.) e la riproduzione dei contenuti multimediali, Beelink BT3 PRO II è tra le migliori offerte di oggi per la categoria Mini PC: lo si può acquistare su Amazon al prezzo di 125,00 euro con consegna gratuita e immediata.

Il moltiplicarsi delle offerte sui Mini PC ne testimonia anche l’interesse: dispositivi a basso costo e di utilità sempre più ampia, più che sufficienti per piccoli task di produttività o per animare client attraverso monitor già a disposizione.

Offerte Mini PC: il modello Beelink BT3 PRO II

Diamo uno sguardo all’elenco delle specifiche tecniche offerte: processore quad core Intel Atom x5-Z8350, GPU Intel HD Graphics 400, 4 GB di RAM DDR3, 64 GB di memoria interna per lo storage, quattro porte USB, jack audio da 3,5 mm per la connessione di cuffie, auricolari o altoparlanti, uscite video HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K, WiFi, Bluetooth 4.0 e slot Ethernet.

Tutto questo in un piccolo case con dimensioni pari a 12x12x2,4 centimetri e con un peso che si attesta a 660 grammi progettato per favorire la dissipazione del calore e con filtri che impediscono l’accumulo della polvere all’interno. Il sistema operativo supportato è Windows 10. Al prezzo di 125,00 euro il Mini PC di Beelink è un’occasione da non lasciarsi sfuggire: una volta collegato al monitor e alle periferiche (mouse e tastiera) è pronto all’uso.