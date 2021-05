Beelink BT3 Pro II, un Mini PC a prezzo irresistibile

Adatto a gestire le operazioni base della produttività come editing documenti, posta elettronica e comunicazione, ma anche la navigazione e l'intrattenimento multimediale, Beelink BT3 Pro II è un Mini PC economico oggi offerto con un 24% di sconto sul prezzo di listino su Amazon. Le dimensioni sono davvero compatte (11,9×11,9×2,5 centimetri) così come il peso contenuto (580 grammi).

Mini PC in offerta: Beelink BT3 Pro II con CPU Intel

Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel X5-Z8350, GPU Intel HD Graphics 400, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per lo storage, WiFi, Bluetooth, uscite video HDMI e VGA con supporto alla connessione simultanea di due monitor, slot Ethernet, porte USB 2.0 e 3.0. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Tutto questo al prezzo di soli 103,20 euro invece di 135,00 euro come fa listino. La disponibilità è immediata: Beelink BT3 Pro II viene consegnato a domicilio con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon.