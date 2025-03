Beelink EQR5: ecco il coupon che taglia il prezzo del Mini PC

Attiva il coupon che trovi in questo momento su Amazon per tagliare il prezzo di Beelink EQR5 e mettere il Mini PC sulla tua scrivania, con un forte risparmio. Adatto alla produttività e non solo, offre prestazioni elevate per gestire ogni carico di lavoro. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta in corso, ma siamo certi del perché valga la pena approfittarne.

Mini PC: le specifiche tecniche di Beelink EQR5

Integra il processore AMD Ryzen 7 5825U con scheda grafica AMD Radeon affiancato da ben 32 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD PCIe 3.0 da 500 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 8 TB). A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più: lì troverai informazioni aggiuntive a proposito del comparto hardware, del software e del design ottimizzato per favorire la dissipazione del calore durante l’utilizzo. L’immagine qui sotto mostra tutte le porte di connessione presenti sul case: USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A, USB-C, due slot Ethernet, jack audio e due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

Devi solo attivare il coupon per sbloccare lo sconto e acquistare Beelink EQR5 al prezzo finale di 369 euro. Si tratta di una spesa davvero contenuta, considerando le potenzialità del Mini PC e le sue prestazioni. L’offerta rimarrà valida fino all’esaurimento delle scorte.

Se lo ordini adesso potrai metterlo sulla tua scrivania già entro domani. È spedito da Amazon e c’è la consegna gratuita a domicilio. Il voto medio assegnato dalle recensioni è molto alto, pari a 4,6/5.