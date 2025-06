Beelink EQR6: Mini PC Ryzen 7, 32/500GB a un prezzo imperdibile

Segnaliamo il coupon sconto su Amazon che taglia il prezzo di Beelink EQR6. È tra i Mini PC più completi e versatili in circolazione, oggi proposto a un prezzo imperdibile sull’e-commerce, con disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna in un solo giorno. È l’occasione giusta per metterlo sulla propria scrivania e dar vita a una nuova configurazione desktop da dedicare al lavoro, allo studio, alla navigazione online o all’intrattenimento nel tempo libero.

Mini PC: coupon Amazon per Beelink EQR6

Può vantare specifiche tecniche di fascia alta, con una notevole potenza di calcolo, più che sufficiente anche per gestire le operazioni complesse nell’ambito della produttività quotidiana. Ecco quelle più importanti, per altri dettagli dai un’occhiata alla scheda completa.

Processore AMD Ryzen 7 6800U (8 core, 16 thread) con chip grafico AMD Radeon 680M;

32 GB di RAM LPDDR5 (espandibile fino a 64 GB);

SSD PCIe 4.0 da 500 GB (espandibile fino a 4 TB);

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

tre porte USB 3.2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, una USB-C, due slot Ethernet e jack audio;

due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

Attiva il coupon, sblocca lo sconto di 80 euro e acquista il Mini PC di Beelink (modello EQR6) al prezzo di 419 euro, nella configurazione hardware appena descritta. Considerando le caratteristiche in dotazione è un’ottima offerta. Attenzione: potrebbe andare sold out molto presto.

Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, un cavo HDMI e il manuale utente. Il voto medio ottenuto da centinaia di recensioni è 4,6/5. La spedizione è a carico di Amazon con la consegna gratis in un solo giorno.