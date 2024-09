Beelink EQR6: non far scadere questa offerta a tempo sul Mini PC

Prestazioni elevate e design minimalista si fondono in Beelink EQR6: metti il Mini PC sulla tua scrivania, approfittando dell’offerta a tempo proposta oggi da Amazon. È la scelta giusta se stai cercando un computer a cui non manca davvero nulla, ma dall’ingombro fortemente ridotto in confronto a un modello tradizionale, senza rinunciare alle possibilità di espansione.

Beelink EQR6: le specifiche tecniche del Mini PC

Il comparto hardware è di fascia alta, grazie a specifiche tecniche che lo rendono adatto a gestire le operazioni della produttività quotidiana così come al gaming, senza dimenticare lo studio, l’intrattenimento multimediale nel tempo libero (streaming o altro) e la navigazione online. Di seguito le specifiche tecniche più importanti, per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

processore AMD Ryzen 7 7735HS con chip grafico AMD Radeon 680M;

24 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB);SSD PCIe 4.0 da 500 GB (espandibile fino a 4 TB);

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K;

tre porte USB 3.2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, una USB-C, due slot Ethernet e jack audio.

Grazie all’offerta a tempo in corso sull’e-commerce, non sappiamo fino a quando, puoi acquistare il nuovo Mini PC di BBeelink (modello EQR6) al prezzo finale di soli 439 euro, con un notevole risparmio. Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, il manuale utente e il cavo di alimentazione.

La spedizione è gestita dalla rete logistica di Amazon, per il massimo dell’affidabilità, con la consegna gratuita direttamente a casa tua garantita entro domani se effettui l’ordine in questo momento.