Beelink EQR7 in DOPPIO SCONTO: il Mini PC è l'affare del giorno

Compatto e potente, Beelink EQR7 è il Mini PC giusto da mettere sulla scrivania. Lo è ancor di più oggi, grazie al doppio sconto su Amazon che lo rende davvero conveniente. Ha tutto ciò che serve per lavorare, ma non solo, a partire dal sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e pronto all’uso. Diamo uno sguardo alla sua scheda, per capire quali sono i punti di forza.

Beelink EQR7: le specifiche del Mini PC

C’è innanzitutto il processore AMD Ryzen 7 7735U con chip grafico AMD Radeon 680, affiancato da ben 32 GB di RAM LPDDR5 e da un’unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB (espandibile fino a 4 TB) per l’archiviazione. Già questo sarebbe sufficiente per catalogarlo tra i top di gamma, ma non ci si ferma qui. Si aggiungono il supporto alla connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, lo slot Ethernet per quella cablata e una lunga serie di porte fisiche, come mostrato dall’immagine qui sotto. Per altre informazioni fai un salto sulla pagina dedicata.

Da listino costerebbe 599 euro, ma grazie al doppio sconto di oggi hai la possibilità di acquistare Beelink EQR7 al prezzo finale di soli 389 euro. Come fare per ottenerlo? È davvero molto semplice: la prima riduzione della spesa è applicata in automatico, mentre per la seconda ti basta attivare il coupon che trovi sull’e-commerce.

Il Mini PC ha disponibilità immediata ed è spedito da Amazon con la consegna gratis prevista entro pochi giorni. Non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta: se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora, prima di un sold out quasi inevitabile.