 Beelink EQR7 in DOPPIO SCONTO: il Mini PC è l'affare del giorno
Beelink EQR7 in DOPPIO SCONTO: il Mini PC è l'affare del giorno

Mini PC con processore AMD Ryzen 7 7735U, 32 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe 4.0 da 1 TB: risparmia e metti Beelink EQR7 sulla tua scrivania.
Beelink EQR7 in DOPPIO SCONTO: il Mini PC è l'affare del giorno
PC Hardware Desktop
Mini PC con processore AMD Ryzen 7 7735U, 32 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe 4.0 da 1 TB: risparmia e metti Beelink EQR7 sulla tua scrivania.

Compatto e potente, Beelink EQR7 è il Mini PC giusto da mettere sulla scrivania. Lo è ancor di più oggi, grazie al doppio sconto su Amazon che lo rende davvero conveniente. Ha tutto ciò che serve per lavorare, ma non solo, a partire dal sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e pronto all’uso. Diamo uno sguardo alla sua scheda, per capire quali sono i punti di forza.

Compra il Mini PC in doppio sconto

C’è innanzitutto il processore AMD Ryzen 7 7735U con chip grafico AMD Radeon 680, affiancato da ben 32 GB di RAM LPDDR5 e da un’unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB (espandibile fino a 4 TB) per l’archiviazione. Già questo sarebbe sufficiente per catalogarlo tra i top di gamma, ma non ci si ferma qui. Si aggiungono il supporto alla connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, lo slot Ethernet per quella cablata e una lunga serie di porte fisiche, come mostrato dall’immagine qui sotto. Per altre informazioni fai un salto sulla pagina dedicata.

Beelink EQR7: le porte del Mini PC

Da listino costerebbe 599 euro, ma grazie al doppio sconto di oggi hai la possibilità di acquistare Beelink EQR7 al prezzo finale di soli 389 euro. Come fare per ottenerlo? È davvero molto semplice: la prima riduzione della spesa è applicata in automatico, mentre per la seconda ti basta attivare il coupon che trovi sull’e-commerce.

Beelink EQR7 Mini PC Windows 11 PRO, AMD Ryzen 7 7735U (8C/16T up to 4.75Ghz), RAM 32G LPDDR5 1TB PCIe4.0 SSD Mini Computer, WiFi6, BT5.2, Dual HDMI, Dual 1000M LAN, USB3.2, Type-C

Compra il Mini PC in doppio sconto

Il Mini PC ha disponibilità immediata ed è spedito da Amazon con la consegna gratis prevista entro pochi giorni. Non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta: se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora, prima di un sold out quasi inevitabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
9 set 2025
