Beelink GK Mini: nuovo minimo storico per il Mini PC

Se vuoi la giusta potenza per il tuo lavoro ed abbinarla all’ingombro ridotto di un Mini PC, il Beelink GK Mini è tutto ciò che ti serve. Un computer estremamente compatto dalle ottime performance, aggiornabile a Windows 11 e in offerta a meno di 190 euro su Amazon segnando un nuovo minimo storico, un vero affare.

Mini PC Beelink GK Mini: caratteristiche tecniche

Il computer offre uno chassis completamente in metallo e all’interno della confezione viene fornita la staffa per l’attacco VESA. Con questo potrai fissare il computer direttamente al monitor così da non avere alcun ingombro sulla scrivania. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. Questo è già inserito nell’elenco di compatibilità Microsoft consentendo di effettuare l’upgrade a Windows 11 non appena disponibile. A supportarlo ci sono 8GB di memoria RAM LPDDR4 e un SSD da 128GB. Naturalmente lo spazio di archiviazione è rigorosamente espandibile sia attraverso la sostituzione dell’SSD preinstallato che con l’aggiunta di un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici.

Anche la connettività è piuttosto completa, e mette a disposizione tutto ciò che serve per la massima produttività. Le porte USB sono 4 e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Un’ottima soluzione sia per effettuare rapidamente backup che per utilizzare periferiche esterne come espansioni di memoria come pendrive, HDD o SSD. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che consentono il collegamento di due monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la tradizionale porta RJ45 Gigabit LAN per godere delle migliori prestazioni di rete grazie al collegamento via cavo. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.0. Un computer perfetto sia per l’utilizzo professionale che per lo studio o l’intrattenimento, in un formato estremamente compatto e pratico.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 22%, il Beelink GK Mini è disponibile su Amazon a soli 186,15 euro.