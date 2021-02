Con un comparto hardware abbastanza potente da poter gestire con disinvoltura tutte le più comuni applicazioni della produttività (editing documenti, navigazione, posta elettronica, comunicazione) il Mini PC oggi proposto in offerta con un coupon sconto da 50,00 euro è un affare per chi sta allestendo una nuova postazione desktop da dedicare allo smart working: si tratta del modello Beelink GTI.

Beelink GTI: Mini PC professionale in sconto su Amazon

Diamo uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche: processore Intel Core i3-1005G1 di decima generazione, ben 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per lo storage, moduli WiFi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività integrati tre uscite video (HDMI, DisplayPort e USB-C Thunderbolt) con supporto alla risoluzione 4K per poter gestire in contemporanea altrettanti monitor, quattro porte USB 2.0, due USB 3.0 e un’altra USB-C per il trasferimento dati, due slot Ethernet, lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica e jack audio da 3,5 mm.

A racchiudere ogni componente un case compatto da 168x120x40 millimetri. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutto questo oggi è acquistabile al prezzo di 549,00 euro invece di 599,00 euro applicando il coupon sconto messo a disposizione oggi da Amazon. Un’occasione.