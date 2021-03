Tra i Mini PC più potenti in circolazione, Beelink GTR oggi è proposto con un’allettante offerta lampo su Amazon. Offre caratteristiche che lo rendono adatto allo smart working e alla didattica a distanza, ma anche all’intrattenimento multimediale e al gaming. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro.

Mini PC di fascia alta in sconto su Amazon: Beelink GTR

Queste le specifiche tecniche integrate, di alto profilo per garantire prestazioni senza compromessi: processore AMD Ryzen 5 3550H, GPU Radeon Vega 8, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB, sei porte USB 3.0 e una USB-C, due uscite video HDMI e una DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K, microfono, jack audio da 3,5 mm, due slot Ethernet, WiFi 6 e Bluetooth 5.0. Per ulteriori informazioni e dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Tutto questo in Beelink GTR, racchiuso in un case dalle dimensioni compatte (168x120x39 millimetri) dotato di due ventole silenziose per una dissipazione ottimale del calore. Al suo interno c’è posto anche per espandere RAM o capacità di storage.

Oggi è proposto con il 15% di sconto sul prezzo di listino, acquistandolo a 509,15 euro invece di 599,00 euro. Trattandosi di un’offerta lampo il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo poiché rimarrà disponibile solo per poche ore e comunque fino all’esaurimento delle unità in promozione. In seguito all’ordine il Mini PC viene consegnato a domicilio in un giorno con spedizione gratuita curata direttamente da Amazon.