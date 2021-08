Beelink, il Mini PC non era mai stato così conveniente

Più volte in passato il Mini PC Beelink U55 era stato in sconto, ma il prezzo odierno non era mai stato raggiunto prima: merito di una sforbiciata del 25% che porta il costo a soli 239,99 euro, qualcosa che farà suonare sirene di allarme per quanti stanno organizzando la propria nuova postazione di studio o di lavoro per la nuova stagione entrante.

Beelink U55: mai così conveniente

Se conosci le potenzialità dei Mini PC (uno degli ambiti di maggior successo degli ultimi mesi) sai di cosa si sta parlando: un box di dimensioni piccolissime, a prezzo oltremodo vantaggioso, per una postazione portatile che può tranquillamente fare spola tra la casa e l'ufficio.

Sotto questa scocca piccola ed essenziale si nascondono CPU Intel Core i3-5005U, 8GD di RAM e 256GB di memoria SSD. Il tutto basato su Windows 10, con scheda grafica Intel HD Graphics 5500 e supporto 4K.

I Mini PC sono strumenti estremamente versatili: possono animare una postazione in home working così come possono diventare importanti media player, anche multi-screen. Due USB e due HDMI posteriori accompagnano l'ingresso LAN, ma il device è dotato anche di scheda Wifi e Bluetooth per un quadro di connettività oltremodo completo.

239,99 euro invece di 319 euro significano un risparmio di ben 79 euro: un'occasione niente male mentre guardi la tua scrivania e ti chiedi come organizzarti per l'inizio dell'anno scolastico o per il ritorno al lavoro a pieno ritmo.