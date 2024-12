Beelink Mini S13: SBLOCCA LO SCONTO sul nuovo Mini PC

Beelink Mini S13 è appena arrivato sul mercato Mini PC ed è già in forte sconto. Vanta caratteristiche che lo rendono adatto anche alla produttività, ma oggi lo puoi comprare a un prezzo davvero conveniente. È merito dell’offerta su Amazon che lo rende acquistabile approfittando di uno sconto di 60 euro. Per farlo, ti basta attivare il coupon dedicato, metterlo nel carrello e completare l’ordine: entro domani sarà sulla tua scrivania.

Beelink Mini S13: coupon sconto per il nuovo Mini PC

Quali sono le specifiche tecniche integrate? Ecco quelle più importanti: processore Intel N150 di ultima generazione con architettura Alder Lake e chip grafico Intel UHD affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD NVMe da 1 TB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB). Sul fronte della connettività ci sono poi le tecnologie Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 oltre allo slot Ethernet. Completano la dotazione quattro porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K e il jack audio. Scopri di più nella descrizione completa.

Un altro punto di forza è quello costituito dal design: compatto ed elegante, ha dimensioni pari a 10,2×11,5×3,9 centimetri, per un peso ridotto a 280 grammi, così da poterlo trasportare comodamente ovunque. La dissipazione del calore è ottimale (e silenziosa), grazie alla ventola presente all’interno del case. Trovi altre immagini nella scheda del prodotto.

Ricapitolando, non devi far altro che attivare il coupon per sbloccare lo sconto di 60 euro e acquistare Beelink Mini S13 al prezzo finale di soli 229 euro. Il Mini PC è venduto direttamente dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratuita assicurata già entro domani. La disponibilità è immediata.