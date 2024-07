Beelink SEi12: Mini PC con Intel Core i7 e 32/500GB a -80€

Potenza di calcolo e design si fondono nel case compatto di Beelink SEi12: oggi il Mini PC è in forte sconto su Amazon. Per approfittare dell’offerta in corso e metterlo sulla tua scrivania, non devi far altro che attivare il coupon dedicato che taglia la spesa di 80 euro.

Mini PC in offerta: il coupon per Beelink SEi12

Le dimensioni sono davvero contenute: solo 126x126x44 millimetri, così da poterlo eventualmente trasportare ovunque. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti, rimandando alla descrizione completa per altri dettagli.

Processore Intel Core i7-12700H con chip grafico Intel Iris Xe;

32 GB di RAM DDR5 (espandibile a 64 GB);

SSD PCIe 4.0 da 500 GB (espandibile a 2 TB);

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

collegamento simultaneo a tre monitor con risoluzione 4K;

porte USB-C, USB Type-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet e jack audio.

Non devi far altro che attivare il coupon che trovi nella scheda del prodotto per sbloccare lo sconto di 80 euro e acquistare il Mini PC di Beelink (modello SEi12, nella configurazione appena descritta) al prezzo finale di 589 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile la promozione.

La vendita è curata dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce, mentre Amazon si occupa della spedizione attraverso la propria rete logistica, assicurando la consegna gratuita a domicilio entro un paio di giorni al massimo se lo ordini subito. Questi i pro e contro.

Pro: design compatto, potenza di calcolo elevata adatta anche a produttività e gaming, grande quantitativo di RAM e storage;

contro: non adatto a chi cerca un Mini PC economico.