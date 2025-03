Beelink SEi14: Mini PC con AI (Intel Core Ultra 9) a -170 euro

Oggi in forte sconto su Amazon, Beelink SEi14 è un Mini PC che garantisce il supporto nativo all’intelligenza artificiale, grazie alla CPU con NPU in dotazione. Per metterlo sulla tua scrivania approfittando di un risparmio di 170 euro non devi far altro che attivare il coupon che trovi in questo momento su Amazon.

Beelink SEi14: le specifiche del Mini PC con AI

Il punto di forza è rappresentato dal processore Intel Core Ultra 9 185H (16 core, 22 thread) con chip grafico Intel Arc integrato. Ad affiancarlo sono ben 32 GB di RAM DDR5 e un disco SSD PCIe 4.0 da 1 TB espandibile fino a 8 TB, così da soddisfare anche i più esigenti in termini di spazio. Completano la scheda delle specifiche tecniche la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet. Le porte presenti sul case sono invece quelle visibili qui sotto: tre USB 3.2 Type-a, due USB-C (una con uscita video), due jack audio, HDMI e DisplayPort con possibilità di collegamento simultaneo di tre monitor con risoluzione massima 4K. Scopri di più nella pagina dedicata.

L’offerta disponibile in questo momento ti permette di acquistare Beelink SEi14 al prezzo finale di 989 euro (invece di 1.159 euro), nella configurazione hardware appena descritta e nella colorazione Frost Silver. Tutto ciò che devi fare per approfittarne e per mettere il Mini PC sulla tua scrivania è attivare il coupon che trovi su Amazon.

È spedito direttamente dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari. Inoltre, se lo ordini adesso, lo potrai mettere sulla tua scrivania già entro domani, contando sulla consegna gratuita a domicilio.