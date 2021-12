Beelink SEi8: il Mini PC con Core i5 a meno di 400 euro

Tra le offerte di Natale di Amazon, ti proponiamo un ottimo Mini PC capace di sostituire un desktop per le attività quotidiane. Si tratta del Beelink SEi8, un computer equipaggiato con un Intel Core di ottava generazione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, oggi disponibile su Amazon per soli 399 euro.

Mini PC Beelink SEi8: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Intel Core i5-8279U quad-core con 8 thread e una frequenza massima di 4,2GHz. La CPU è supportata da 8GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 256GB, il tutto naturalmente espandibile. La memoria RAM offre una configurazione dual channel e consente l’espansione fino a 32GB, mentre l’SSD può essere sostituito con una capienza massima di ben 2TB. È possibile perfino aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici per una capacità di archiviazione incredibile. Si tratta di una configurazione dalle prestazioni importanti, ideale soprattutto in ufficio come alternativa ai più grossi mid-tower desktop. Allo stesso modo anche in ambiente domestico si comporta decisamente bene rappresentando un alleato praticamente perfetto per la gestione del pacchetto Office, per lo studio o l’intrattenimento.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla grazie a quattro porte USB tutte con specifica USB 3.0. A queste si aggiunge una porta USB Type-C per la connessione dei dispositivi mobili. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che consentono di collegare contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN per connettere il computer via cave ed ottenere il massimo della stabilità e velocità della rete. Chiudono le connessioni wireless che prevedono il Wi-Fi dual-band e il Bluetooth 5.0. Una configurazione decisamente completa e adatta ad ogni utilizzo, acquistabile oggi al suo minimo storico.

Grazie ad uno sconto del 22%, il Beelink SEi8 è disponibile su Amazon a soli 399 euro per un risparmio sul prezzo di listino di ben 110 euro.