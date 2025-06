Beelink SER5 Max: -100€ in un click e il Mini PC è tuo

Beelink SER5 Max è un mini PC compatto, ma incredibilmente potente, progettato per offrire prestazioni elevate in uno spazio ridotto: grazie al coupon sconto da 100 euro che trovi oggi su Amazon lo puoi mettere sulla tua scrivania approfittando di un forte risparmio. La configurazione del comparto hardware è più che sufficiente per gestire ogni carico di lavoro, anche il più pesante. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro.

Beelink SER5 Max: un Mini PC molto potente

Integra il processore AMD Ryzen 7 6800U (8 core/16 thread, fino a 4,70 GHz) con chip grafico AMD Radeon, affiancato da ben 32 GB di RAM LPDDR5 (espandibile fino a 64 GB) e da un’unità SSD PCIe da 1 TB (espandibile fino a 4 TB) per l’archiviazione dei dati. Ha dunque tutto ciò che server per le attività quotidiane nell’ambito della produttività, per lo streaming dei contenuti in 4K, per il multitasking e per il gaming leggero. Supporta inoltre il collegamento simultaneo a un massimo di tre display attraverso le porte HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e USB-C, mentre per la connettività è possibile affidarsi a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e allo slot Ethernet. Consulta la descrizione completa per altre informazioni.

Devi solo attivare il coupon per sbloccare lo sconto di 100 euro e tagliare la spesa. In questo modo puoi acquistare il Mini PC di Beelink (modello SER5 Max) al prezzo finale di soli 399 euro, nella configurazione appena descritta.

Se lo ordini subito, entro domani lo potrai mettere sulla tua scrivania. È infatti venduto dallo store ufficiale e spedito da Amazon con la consegna gratis in un giorni. La confezione include l’alimentatore e il manuale.