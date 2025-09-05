 Beelink SER5 Max: il coupon che TAGLIA il PREZZO del Mini PC
Processore AMD Ryzen 7 e 32 GB di RAM DDR5 per Beelink SER5 Max: attiva il coupon, risparmia e metti il Mini PC sulla tua scrivania.
PC Hardware Desktop
Processore AMD Ryzen 7 e 32 GB di RAM DDR5 per Beelink SER5 Max: attiva il coupon, risparmia e metti il Mini PC sulla tua scrivania.

Ti segnaliamo il coupon di Amazon che taglia il prezzo di Beelink SER5 Max. In questa configurazione hardware è il Mini PC giusto se stai cercando prestazioni elevate da mettere ogni al servizio del lavoro (e non solo). Processore, RAM e connettività: tutto è pensato per affiancarti nelle operazioni quotidiane, dalla gestione dei documenti alla creazione dei contenuti multimediali, fino alla navigazione online e allo streaming nel tempo libero. Non lasciarti sfuggire il forte sconto, è pronto per la tua scrivania.

Compra il Mini PC in sconto (coupon)

L’intero comparto hardware è contenuto in un case dalle dimensioni molto compatte: 12,6×11,3×4,2 centimetri. Di seguito puoi trovare le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per tutti gli altri dettagli rimandiam alla descrizione completa.

  • Processore AMD Ryzen 7 6800U con chip grafico AMD Radeon;
  • 32 GB di RAM;
  • SSD da 500 GB (espandibile fino a 4 TB);
  • connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;
  • possibilità di collegare fino a tre monitor 4K in contemporanea (HDMI, DisplayPort e USB-C);
  • porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 2.0 Type-A e USB-C-.

Beelink SER5 Max: le caratteristiche e le specifiche del Mini PC

Non devi far altro che attivare il coupon dedicato per sbloccare lo sconto di 80 euro e acquistare il Mini PC di Beelink (modello SER5 Max) al prezzo finale di 339 euro. Il voto medio assegnato dalle recensioni è 4,5/5.

Beelink SER5 MAX Mini PC, AMD Ryzen 7 6800U con 8 core e 16 thread fino a 4,7GHz, 32GB LPDDR5 di RAM e 500GB di SSD, schermo 4K a 60Hz con supporto per fino a 3 schermi (HDMI/DP/Type-C), BT5.2, Wi-Fi6

Compra il Mini PC in sconto (coupon)

Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione e due cavi HDMI. La spedizione è gestita da Amazon, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità, con disponibilità immediata e consegna gratis in un giorno se lo ordini adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 set 2025

