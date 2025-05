Beelink SER5 è il Mini PC perfetto a questo prezzo: coupon -90€

Ha tutto ciò che serve per lavorare e non solo: Beelink SER5 è un Mini PC versatile e che offre notevoli possibilità di upgrade per il futuro, grazie al comparto hardware personalizzabile in modo semplice e veloce. Se lo vuoi mettere sulla tua scrivania in forte sconto non devi far altro che sbloccare lo sconto di 90 euro attivando il coupon di Amazon disponibile in questo momento. Le dimensioni del case, ottimizzato per la dissipazione del calore, sono davvero compatte: solo 126x113x40 millimetri.

Mini PC, che occasione: Beelink SER5

Integra il potente processore AMD Ryzen 5 5500U con PRO 5850U con chip grafico,

16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), SSD Mda 500 GB per lo storage (espandibile fino a 4 TB), connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet, tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, una USB-C e jack audio e supporto al collegamento simultaneo a tre monitor con risoluzione 4K (via HDMI, DisplayPort e USB-C). Dai uno sguardo alla descrizione completa per altri dettagli.

Nella confezione sono inclusi la staffa VESA per il montaggio dietro al monitor (opzionale), un cavo HDMI per il collegamento allo schermo, l’adattatore per l’alimentazione e il manuale utente. Attiva il coupon, sblocca lo sconto di 90 euro e acquista Beelink SER5 al prezzo finale di soli 275 euro. Non serve altro.

Il Mini PC è spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis a casa tua prevista già entro domani se lo ordini adesso. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai due settimane dal ricevimento.