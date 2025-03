Beelink SER5 Pro: occasione sul Mini PC con Ryzen 7 (32/500 GB)

Beelink SER5 Pro è in forte sconto su Amazon, ma non sappiamo fino a quando. Il Mini PC ha dalla sua una notevole potenza di calcolo, racchiusa all’interno di un case dalle dimensioni molto compatte e dallo stile elegante. Per approfittarne devi solo attivare il coupon dedicato che trovi in questo momento sull’e-commerce. C’è il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft.

Beelink SER5 Pro: le specifiche del Mini PC

Integra una serie di specifiche tecniche che lo rendono un computer in miniatura pronto a tutto, anche a supportare le operazioni più impegnative nell’ambito della produttività. Eccole elencate di seguito. Rimandiamo alla descrizione completa per altre informazioni.

Processore AMD Ryzen 7 PRO 5850U con GPU AMD Radeon Graphics 8;

32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB);

SSD M.2 PCIe 3.0 da 500 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, una USB-C e jack audio;

collegamento a tre monitor con risoluzione 4K via HDMI, DisplayPort e USB-C.

Ti basta attivare il coupon per ottenere immediatamente uno sconto di 90 euro e acquistare Beelink SER5 Pro al prezzo finale di soli 369 euro, una spesa davvero irrisoria considerando le sue caratteristiche. La configurazione hardware è quella appena descritta.

Il Mini PC è venduto dal negozio ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio. Se decidi di ordinarlo adesso, lo potrai mettere sulla tua scrivania già entro domani. Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti è 4,5/5.