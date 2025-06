Beelink SER8: taglia il prezzo del Mini PC con questo coupon

Mettilo sulla tua scrivania per poter contare su un valido alleato nella produttività quotidiana e non solo: Beelink SER8 è in forte sconto su Amazon. È sufficiente dare uno sguardo al comparto hardware in dotazione al Mini PC per capire come non abbia nulla da invidiare ad alternative ben più costose e ingombranti. Non lasciarti sfuggire l’occasione: attiva il coupon dedicato e taglia il prezzo per ottenere un grande risparmio.

Mini PC in sconto: Beelink SER8 è un affare

Sotto la scocca c’è il processore AMD Ryzen 7 8745HS con chip grafico AMD Radeon 780M, affiancato da 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB) e da un ultraveloce SSD PCIe 4.0 da 1 TB (espandibile fino a 4 TB) per l’archiviazione dei dati. A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet oltre alle porte USB 3.2 Type-A, USB 2.0 Type-A, USB-C e il jack audio. Supporta il collegamento in contemporanea a tre monitor con risoluzione massima 4K, attraverso le uscite HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e USB-C. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro. Per altre informazioni dai un’occhiata alla scheda del computer in miniatura.

Ottenere lo sconto di 100 euro è davvero molto semplice e immediato: devi solo attivare il coupon dedicato, così da acquistare Beelink SER8 al prezzo finale di 609 euro, nella configurazione hardware che abbiamo appena descritto.

Il Mini PC è spedito direttamente da Amazon attraverso la sua rete logistica con la consegna gratuita prevista in un solo giorno. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,4/5. Il produttore offre supporto tecnico a vita, garanzia senza spese e assistenza 24/7.