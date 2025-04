Beelink SER9, il Mini PC con l'AI dentro: coupon -230€

Amazon sta proponendo un coupon sconto da 230 euro su Beelink SER9, uno dei pochi Mini PC pronti per l’intelligenza artificiale già in commercio. Non devi far altro che attivarlo sull’e-commerce per metterlo sulla tua scrivania. Attenzione: le unità disponibili sono poche e potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

Mini PC con AI in sconto: l’offerta su Beelink SER9

È sufficiente dare uno sguardo alle specifiche tecniche per capire che si tratta di un mostro di potenza: integra infatti il processore AMD Ryzen 9 AI HX 370 con architettura Zen 5 e chip grafico AMD Radeon 890M, affiancato da ben 32 GB di RAM LPDDR5X e da un’unità SSD PCle 4.0 da 1 TB (espandibile fino a 8 TB) per l’archiviazione dei dati. A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet 2.5G. Scopri di più nella descrizione completa.

Sul case, dalle dimensioni compatte, sono presenti le porte USB 4 Type-C, USB 3.2 e 2.0 Type-A, il jack audio, le uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 per la connessione simultanea a tre monitor con supporto alla risoluzione 4K, senza dimenticare quattro microfoni. Insomma, ha tutto ciò che serve per la produttività, ma anche per il gaming e per l’intrattenimento nel tempo libero.

Devi solo attivare il coupon che trovi oggi su Amazon per ottenere lo sconto di 230 euro e acquistare Beelink SER9 al prezzo di 1.109 euro. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai a disposizione due settimane.

È subito disponibile: se lo ordini adesso lo riceverai con la consegna gratuita entro un paio di giorni. La spedizione è gestita dalla rete logistica dell’e-commerce. Se stai cercando un Mini PC di ultima generazione, pronto per il futuro grazie al suo supporto all’AI, questa è l’offerta che stavi aspettando.