Beelink SER9 Pro a -150 euro: il Mini PC oggi in forte sconto

Sempre più professionisti scelgono di mettere sulla loro scrivania un Mini PC, convinti dei vantaggi offerti in confronto ai computer desktop tradizionali. E i fatti danno loro ragione: più compattezza, ma senza rinunciare alle prestazioni. Se sei tra questi, ti segnaliamo la super offerta su Amazon che vede protagonista il modello Beelink SER9 Pro, pronto per affrontare anche i carichi di lavoro più pesanti.

Beelink SER9 Pro: le specifiche del Mini PC

Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft, come indicato nella descrizione sulla pagina dedicata. Elenchiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per avere un’idea del suo comparto hardware e delle potenzialità offerte.

Processore AMD Ryzen R7 H255 con architettura Zen 4 e chip grafico AMD Radeon 780M (RDNA 3);

32 GB di RAM LPDDR5X;

SSD PCIe 4.0 da 1 TB (espandibile fino a 8 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

porte USB-C, USB Type-A e jack audio;

tre uscite video (HDMI, DisplayPort e USB-C) con supporto alla risoluzione 4K.

Ti basta attivare il coupon che trovi sull’e-commerce per sbloccare lo sconto di 150 euro e acquistare il Mini PC di Beelink (modello SER9 Pro) al prezzo finale di 589 euro, invece di 739 euro come da listino. Considerando le sue caratteristiche, si tratta di un’occasione da cogliere al volo.

Attenzione alla disponibilità: potrebbe andare a ruba e risultare sold out in fretta. È comunque possibile completare l’ordine e riceverlo a casa appena tornerà in stock, senza rinunciare all’offerta, contando sulla consegna gratis. La spedizione è a carico di Amazon, senza intermediari.