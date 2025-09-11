 Beelink SER9 Pro a -150 euro: il Mini PC oggi in forte sconto
Potente, compatto e versatile, Beelink SER9 Pro è il Mini PC giusto per ogni scrivania: AMD Ryzen R7 H255, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB.
PC Hardware Desktop
Sempre più professionisti scelgono di mettere sulla loro scrivania un Mini PC, convinti dei vantaggi offerti in confronto ai computer desktop tradizionali. E i fatti danno loro ragione: più compattezza, ma senza rinunciare alle prestazioni. Se sei tra questi, ti segnaliamo la super offerta su Amazon che vede protagonista il modello Beelink SER9 Pro, pronto per affrontare anche i carichi di lavoro più pesanti.

Risparmia 150 euro su Beelink SER9 Pro

Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft, come indicato nella descrizione sulla pagina dedicata. Elenchiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per avere un’idea del suo comparto hardware e delle potenzialità offerte.

  • Processore AMD Ryzen R7 H255 con architettura Zen 4 e chip grafico AMD Radeon 780M (RDNA 3);
  • 32 GB di RAM LPDDR5X;
  • SSD PCIe 4.0 da 1 TB (espandibile fino a 8 TB);
  • connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;
  • porte USB-C, USB Type-A e jack audio;
  • tre uscite video (HDMI, DisplayPort e USB-C) con supporto alla risoluzione 4K.

Beelink SER9 Pro: le porte di connessione presenti sul Mini PC

Ti basta attivare il coupon che trovi sull’e-commerce per sbloccare lo sconto di 150 euro e acquistare il Mini PC di Beelink (modello SER9 Pro) al prezzo finale di 589 euro, invece di 739 euro come da listino. Considerando le sue caratteristiche, si tratta di un’occasione da cogliere al volo.

Beelink SER9 Pro Mini PC Windows 11 Pro, AMD Ryzen R7 H255 (8 core/16, fino a 4,9 GHz), 32 GB LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 1 TB, triplo schermo 4K, HDMI/DP/USB 4, LAN 2,5 GHz/WiFi 6/BT5.2

Risparmia 150 euro su Beelink SER9 Pro

Attenzione alla disponibilità: potrebbe andare a ruba e risultare sold out in fretta. È comunque possibile completare l’ordine e riceverlo a casa appena tornerà in stock, senza rinunciare all’offerta, contando sulla consegna gratis. La spedizione è a carico di Amazon, senza intermediari.

Pubblicato il 11 set 2025

Davide Tommasi
11 set 2025
