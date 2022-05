Beelink, Windows 11 Pro in un PC piccolo così

Piccolo, ma potente. Conveniente, ma anche ulteriormente scontato. Ed è così che in un corpo piccolo così ci si può trovare un vero e proprio computer, dotato di specifiche importanti e di tutta la connettività di cui si possa desiderare per lo studio o il lavoro quotidiani. Non manca neppure Windows 11 Pro, sistema operativo che è alla base di questo Beelink SER Mini che oggi è in offerta speciale su Amazon diventando immediata occasione per chi sta pensando ad un nuovo device per la propria scrivania.

Piccolo il PC, ridotto il prezzo: l’offerta è sul piatto, ma durerà soltanto poche ore ed occorre pertanto approfittarne immediatamente.

Beelink SER Mini

Ideale per lo smart working, soprattutto. Lo è per le sue dimensioni minuscole, che lo rendono perfetto per una postazione casalinga prima di spazio. Ma lo è anche per le sue specifiche, perché mettono insieme:

Processore AMD Ryzen 3 3200U

RAM DDR4 integrata da 8 GB aggiornabile fino a 32GB

SSD NVMe M.2 2280 da 256 GB

Scheda grafica Radeon Vega 3

Ventola di raffreddamento incorporata con doppio tubo di conduzione

Ethernet LAN 1000Mbps

WIFI 5.0 e Bluetooth 4.0

Non teme il 4K, supporta il doppio schermo, è facilmente espandibile, e tutto ciò dentro un corpo da 12 cm di lato e 4 cm di altezza. Puoi tranquillamente nasconderlo dietro il tuo monitor sfruttando l’apposita staffa inclusa e non occuperà nemmeno 1 centimetro della tua scrivania, scomparendo completamente dalla vista insieme ai cavi.

Dulcis in fundo: i consumi sono minimi, potendo restare attivo l’intera giornata senza pesare sui tuoi costi. Tutto ciò per soli 319 euro grazie a ben 80 euro di risparmio per poche ore ancora.

