Beetle X31, la SSD portatile sembra un gioiello

Non di sole prestazioni vive la tecnologia, ma anche di design e cura ai dettagli: la SSD portatile della linea SK Hynix Beetle X31, disponibile poche settimane sull’e-commerce di Amazon nei tagli da 500 GB e 1 TB, ne è testimonianza concreta. In dotazione ha anche una custodia trasparente in silicone per prevenire qualsiasi danno. È l’ideale per il backup e per chi ha necessità di portare sempre con sé i propri documenti o contenuti, per questioni lavorative o altro.

SK Hynix Beetle X31: SSD portatile con stile

L’unità è compatibile con tutti i device in circolazione ovvero computer, smartphone, tablet e persino con le console da gioco. Nel suo formato estremamente compatto e leggero (76×46 millimetri, 53 grammi) con involucro in alluminio dalla colorazione oro champagne, può immagazzinare in modo sicuro e affidabile qualsiasi tipo di dati, resistendo a cadute accidentali da due metri di altezza e arrivando alla velocità di 1.050 MB/s durante il trasferimento. In dotazione due cavi, uno da USB-C a USB-C e l’altro da USB-C a USB-A. Per saperne di più è possibile consultare la scheda del prodotto.

La SSD portatile Beetle X31 di SK Hynix è in vendita al prezzo di 78,99 euro nella versione da 500 GB e al prezzo di 102,99 euro in quella da 1 TB. In entrambi i casi, la spesa è diminuita rispetto a quella stabilita all’esordio su Amazon del mese scorso. Chi ha già avuto modo di metterla alla prova l’ha promossa con recensioni positive e un voto medio che si attesta a 4,8/5 stelle.

L’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno: scegliendo di effettuare subito l’ordine si è certi di poterla ricevere direttamente a casa già entro domani, senza alcun costo aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.