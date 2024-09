Beko DRX823N, asciugatrice 8KG e carico frontale: sconto 43% classe A++

Ora che iniziano le piogge inizia il dilemma: come si asciuga il bucato? Se quest’anno non vuoi ricorrere a stendini e panni appoggiati su qualsiasi termosifone sia libero, opta per un’asciugatrice. Quale? La straordinaria Beko DRX823N ha tutto quello che ti occorre tra cui un cestello da 8KG e carico frontale così da sistemarla a colonna con la tua lavatrice. Su Amazon l’occasione del giorno: sconto del 43% e prezzo che viene tranciato in due. Con soli 369,89€ completi l’acquisto.

Beko DRX823N, l’asciugatrice ottima per il quotidiano

La paura di restringere i vestiti è tanta quando acquisti un’asciugatrice nuova ma con Beko DRX823N ogni timore viene eliminato. Questo straordinario elettrodomestico ha programmi specializzati per ogni tipologia di stoffa e non rovina i tuoi capi d’abbigliamento in nessun caso.

Con sistema a pompa di calore e cestello da 8KG, ti consente di smaltire la pila di indumenti che si accumulano nel cestino della biancheria. Caricali dentro, scegli con la manopola la tipologia di asciugatura che si adatta di più alle esigenze e dai il via al ciclo. Il display LED ti aggiorna su tutte le procedure in atto e sui minutaggi così da sapere sempre ciò che sta accadendo.

Con opzioni per la partenza ritardata e un libretto di istruzioni che ti guida passo passo nei vari programmi, nel giro di pochi utilizzi diventi un esperto delle asciugatrici.

Per comodità ti faccio sapere le dimensioni esatte ovvero: 84,6 centimetri di altezza, 59,7 centimetri di larghezza e 56,8 centimetri di profondità.

Lo sconto di Amazon

Attualmente è in corso una promozione troppo conveniente per poter chiudere un occhio. Se ti interessa l’asciugatrice Beko DRX823N approfitta del 43% di sconto e portala a casa con soli 369,89€ con un click. Collegati su Amazon.

Le spedizioni, con un semplice abbonamento Amazon Prime, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia.