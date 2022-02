Bel-Air, la nuova serie ispirata al successo di Will Smith, in onda negli Stati Uniti

Se sei nato prima degli anni 2000, allora sicuramente ti ricorderai di “Willy, il principe di Bel-Air”, l’iconica serie TV con protagonista un giovanissimo Will Smith che ci ha accompagnato per interi pomeriggi negli anni ’90. Ai tempi fu un successo davvero incredibile, tanto da spingere i produttori a realizzare ben 6 stagioni per un totale complessivo di 148 episodi. Oggi, a distanza di trent’anni, sta per arrivare la serie reboot: si chiamerà “Bel-Air” e – a quanto pare – assumerà toni decisamente più cupi rispetto alla serie originale.

A quando l’uscita? I produttori hanno confermato l’uscita il 13 febbraio 2022 su Peacock TV, una nota piattaforma streaming statunitense. Ancora nessuna notizia per un’eventuale trasmissione in Italia: l’unico modo per seguire “Bel-Air” è registrarsi alla piattaforma americana, che però ancora non è disponibile nel nostro Paese. Per fortuna esiste un modo per aggirare la limitazione e si chiama VPN: sfruttando le funzionalità di un servizio – come quello offerto da Atlas VPN – è possibile spostare la propria posizione negli USA e dunque registrarsi al sito web.

Come vedere Bel-Air anche in Italia

Partiamo dal principio: cosa è una VPN? Acronimo di Virtual Private Network, per VPN si intende una rete virtuale privata che garantisce privacy e anonimato grazie ad un canale criptato, chiamato tunnel VPN. Una delle funzioni del servizio è la possibilità di scegliere uno dei server localizzati fuori dall’Italia e accedere, così, anche alle piattaforme con restrizioni geografiche. Con Atlas VPN puoi scegliere fra oltre 750 server VPN ad alta velocità e goderti una connessione veloce e stabile ovunque. Per guardare Bel-Air anche in Italia è semplicissimo: basterà sottoscrivere un abbonamento al servizio di Atlas VPN e utilizzare uno dei suoi server localizzati negli Stati Uniti, permettendoti così di accedere a Peacock TV.

Ovviamente i vantaggi di Atlas VPN non si fermano qui. Il suo obiettivo principale, infatti, è proteggere i tuoi dati in modo sicuro ed efficace. Atlas VPN – infatti – è in grado di bloccare annunci, tracker e siti web dannosi con Tracker Blocker che potrebbero rubare le tue informazioni sensibili. Grazie a WireGuard, il protocollo di tunneling più recente e veloce dotato di crittografia allo stato d'arte, la navigazione e la protezione dei dati diventa più affidabile che mai.