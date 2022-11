Come vedere Belgio-Marocco in streaming

Belgio-Marocco, in scena nella cornice dell’impianto Al Thumama Stadium di Doha, è importante per il gruppo F dei mondiali di calcio in Qatar. Gli europei hanno già conquistato tre punti nella gara d’esordio con il Canada, nonostante una prova non certo brillante, mentre il Marocco ha pareggiato con la Croazia. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 14:00 di domenica 27 novembre. Ecco come guardare la partita in diretta streaming gratis.

Belgio-Marocco: guarda la partita in diretta streaming

È possibile collegarsi alla piattaforma RaiPlay, senza alcun abbonamento né sottoscrizione a pagamento. Lo si può fare da qualsiasi dispositivo inclusi gli smartphone, i tablet, i computer e i televisori connessi a Internet. Il servizio pubblico ha infatti ottenuto l’esclusiva per trasmettere tutti i 64 match del torneo. Lo fa anche in chiaro, sui tradizionali canali TV (Rai 1) e a risoluzione 4K per chi è in possesso di un apparecchio compatibile con la tecnologia HbbTV (sul 101).

Nella storia queste due nazionali si sono incontrate solo tre volte: nel 1994 in occasione dei mondiali negli Stati Uniti e per due amichevoli, nel 1999 e nel 2008. Il bilancio è a favore degli europei, con due vittorie e una sconfitta. Anche in questo caso, la squadra che si affida alle geometrie di De Bruyne (la numero 2 del ranking FIFA, dietro solo al Brasile) parte col favore del pronostico.

Ecco la classifica del gruppo F al termine del primo turno.

Belgio: 3 punti; Croazia: 1 punto; Marocco: 1 punto; Canada: 0 punti.

Chi si trova all’estero, ma non vuol perdere Belgio-Marocco in diretta streaming con telecronaca in italiano, può connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso il servizio NordVPN (in forte sconto), così da ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

