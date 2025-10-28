Belve con Belen Rodriguez: come vedere la puntata in streaming anche all'estero

Questa sera torna Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La prima puntata sarà trasmessa su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 e presenterà tra gli ospiti più attesi, tanto che le anticipazioni sono già filtrate a mezzo stampa, la showgirl Belen Rodriguez. Se ti trovi all’estero e non vuoi perderti la puntata, o recuperarla in un secondo momento su RaiPlay, ti basterà abbonarti a NordVPN sfruttando gli sconti per il Black Fridaye le funzioni di geolocalizzazione della piattaforma.

Come puoi vedere dalle anticipazioni nel video ufficiale Rai qui sopra, l’intervista alla nota showgirl argentina tocca vari argomenti della vita privata e della sua carriera professionale. Dallo stato attuale di single alla “confessione” di esperienze con le donne alle sue trasgressioni.

Non mancano tuttavia anche temi complessi, come il periodo in cui ha lottato con una forma di depressione e la dipendenza dalle benzodiazepine, per cui è stato difficile disintossicarsi. Poi, spazio anche a una particolarità del suo carattere in cui afferma di essere aggressiva e manesca spiegando che De Martino è stato quello che ne ha prese di più.

Infine, spazio al lavoro con una nota amara sulla piega che ha preso la sua carriera: "Finita la bellezza, finisce anche il lavoro". Potrai vedere la puntata questa sera su Rai 2 o in alternativa su RaiPlay, anche on-demand.