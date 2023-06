Ben 10 TB cloud per i tuoi file: solo con pCloud hai l'80% di sconto

Il mondo digitale richiede sempre più spazio di archiviazione per le nostre foto, video e file di ogni genere. Ecco perché pCloud si presenta come la soluzione ideale per tutti coloro che necessitano di un cloud storage affidabile e ampio. In particolare, pCloud propone un’offerta imperdibile: un piano di archiviazione a vita da 10 TB con uno sconto incredibile dell’80%.

Perché affidarsi a pCloud?

pCloud si distingue per la sua proposta rivoluzionaria. Con l’offerta del piano da 10 TB a vita a un prezzo decisamente scontato, pCloud si posiziona come una scelta vantaggiosa per fotografi, video maker e per tutti coloro che necessitano di ampio spazio di archiviazione per i loro preziosi file.

Uno dei punti di forza di pCloud è la sua interfaccia intuitiva, che permette agli utenti di caricare e accedere ai propri file in pochi clic, sia dal PC che dallo smartphone. Grazie alla sincronizzazione automatica tra tutti i dispositivi connessi, l’organizzazione dei dati diventa impeccabile e la gestione dei file diventa più efficiente che mai.

La condivisione dei file è un’altra caratteristica fondamentale offerta da pCloud. Gli utenti possono condividere facilmente i propri file con altre persone, anche se non sono iscritti al servizio, utilizzando cartelle condivise, link diretti e richieste di file. Inoltre, pCloud offre la possibilità di utilizzare il proprio spazio di archiviazione come servizio di hosting per siti web statici o per incorporare immagini, offrendo un’ampia gamma di possibilità.

La sicurezza dei dati è una priorità assoluta per pCloud. Grazie all’utilizzo di certificati TLS/SSL, i file sono sempre protetti durante il trasferimento dal dispositivo al server. Inoltre, pCloud adotta una strategia di protezione dei dati basata sulla replicazione su almeno tre server diversi, garantendo una maggiore resilienza e sicurezza. Ogni file caricato su pCloud è inoltre protetto da crittografia AES a 256 bit per un ulteriore livello di protezione.

Per quanto riguarda i piani di archiviazione, pCloud offre tre opzioni di acquisto unico: 500 GB, 2 TB e l’enorme spazio di archiviazione di 10 TB. Attualmente, il piano da 10 TB è in promozione con uno sconto del 80%, al prezzo di 1.190 euro. Un’opportunità da non perdere per coloro che desiderano acquistare uno spazio di archiviazione illimitato a vita, senza abbonamenti né costi extra aggiuntivi.

