Benchmark Email: aumenta le tue vendite al 30% di sconto

Per ottenere il massimo dalla propria attività online e aumentare quindi contatti, engagement e vendite, è importante affidarsi ad un buon strumento di Email Marketing. Tra i migliori c’è Benchmark Email una piattaforma pubblicitaria potente e personalizzabile attraverso la quale è possibile mantenere il contatto e fidelizzare potenziali clienti, follower, estimatori, amici e colleghi. Il vantaggio principale? Benchmark Email, a differenza della concorrenza, è estremamente intuitiva e facile da utilizzare. Una volta mossi i primi passi con il piano gratuito, potrai scegliere se proseguire con il piano Premium o Enterprise. Il primo è l’ideale per lavoratori autonomi e piccole aziende: fino al 30 giugno, inoltre, è attiva una speciale promozione che ti consente di risparmiare il 30% sottoscrivendo il piano annuale.

Email Marketing e i vantaggi di utilizzare Benchmark Email

Facciamo un passo indietro. Cos’è l’Email Marketing? Si tratta di uno strumento pubblicitario piuttosto potente che permette ad una attività di mantenere i contatti con la propria clientela. Se usato nel modo errato, tuttavia, potrebbe portare a spiacevoli conseguenze: perciò è necessario avere le informazioni giuste e la conoscenza necessaria per capire in che modo questo sistema può aiutare un business. Proprio per questo motivo nasce Benchmark Email, strutturato per aiutare gli utenti a districarsi nel mondo dell’Email Marketing.

Benchmark Email offre strumenti professionali, ma semplici da usare, per soddisfare sia le esigenze degli utenti principianti che dei più esperti. È possibile scegliere tra oltre 500 modelli professionali, pronti da utilizzare o modificare facilmente con l’editor interno che include interessanti funzioni come drag & drop e template responsive. Le integrazioni sono un’altra risorsa fondamentale che Benchmark Email mette a disposizione: potrai usare Zaper, PieSync e altri sistemi e applicazioni di terze parti (oltre 300) per incrementare le potenzialità del tuo sistema in pochissimi clic. Gli utenti più esperti avranno a disposizione anche un set completo di API per creare integrazioni personalizzate.

Con Benchmark Email è possibile creare percorsi di comunicazione, azioni e risposte in modo completamente automatico. Potrai anche valutare il successo della tua strategia attraverso i report aggiornati in tempo reale: gli strumenti di engagement sono studiati appositamente per guidare i clienti nelle tue campagne di email marketing. Così avrai l’opportunità di spronare la fidelizzazione e coinvolgere la clientela per potenziare il tuo business. Potrai contare anche sulle automazioni pro, che sfruttano un software di intelligenza artificiale che lavora per te 24 ore su 24, e inserire moduli preimpostati nei punti strategici del tuo blog, sito web o social media.

Risparmia il 30% sul piano Premium

Sottoscrivendo un piano Premium potrai scegliere l’offerta più adatta a te, selezionando manualmente l’ampiezza del tuo bacino d’utenza attraverso il numero di contatti a cui è rivolta la tua campagna. Ad esempio, con 500 contatti il prezzo mensile è di 10 dollari, con un numero illimitato di e-mail. 100Mila contatti, invece, costeranno 349 dollari al mese. Qualunque siano le tue necessità, grazie alla promozione in corso potrai risparmiare il 30% sul prezzo dei piani annuali.

