Benessere e sport in uno smartwatch fantastico: Samsung Galaxy Fit3

Se vuoi tenerti in forma controllando il tuo stato di salute ogni giorno comodamente dal polso dai un’occhiata a questa promozione eccezionale che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy Fit3 a soli 38,50 euro, invece che 59,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPRAPR26 al momento del pagamento.

Potrai dunque avere un notevole risparmio grazie a questo doppio sconto. E soprattutto potrai avere al polso uno smartwatch bello e performante. Non ci sono però tantissime unità disponibili quindi devi essere veloce o rischi di arrivare troppo tardi.

Samsung Galaxy Fit3 adesso è un best buy

Per il prezzo con cui puoi accaparrartelo oggi possiamo dire che il Samsung Galaxy Fit3 è uno dei migliori acquisti nella categoria. Ha un ottimo design, leggero e confortevole, con un generoso display AMOLED da 1,6 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole diretta. Potrai gestire i quadranti come desideri e potrai indossarlo tranquillamente anche mentre dormi. Ha una cornice in alluminio, un cinturino in silicone ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68 fino a 5 ATM.

Puoi avvalerti di oltre 100 esercizi per rimanere in forma e ricevere notifiche istantanee di chiamate, email, messaggi e altro. È in grado di monitorare il sonno, la frequenza cardiaca, i passi e l’ossigenazione nel sangue. Ha un sensore preciso e potrai vedere i dati direttamente sul display o nell’app dedicata. Inoltre garantisce una straordinaria autonomia fino a 13 giorni e si ricarica al 65% in appena 30 minuti.

Questa è assolutamente un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Dunque prima che sparisca vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy Fit3 a soli 38,50 euro, invece che 59,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPRAPR26 al momento del pagamento. Completa l’ordine oggi e potrai riceverlo comodamente a casa tua in appena tre giorni senza costi extra.