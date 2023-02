Come vedere Benevento-Venezia in streaming

Benevento-Venezia, per rimanere in Serie B. Va in scena nella cornice dello stadio Vigorito una sfida destinata a rivelarsi decisiva per le sorti delle due squadre, in lotta con l’obiettivo scrollarsi di dosso le pesanti conseguenze di un percorso fin qui tutt’altro che positivo. Il pallone inizierà a rotolare alle ore 14:00 di sabato 4 febbraio.

Guarda la partita Benevento-Venezia in streaming

Tifosi, appassionati e tutti coloro che seguono il campionato cadetto hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Lorenzo Del Papa. Non mancheranno anticipazioni nel pre-match e approfondimenti con interviste nel post-gara.

Da uno sguardo alla classifica della Serie B, emerge in modo chiaro e netto che la finalità di entrambe le squadre è allungare le mani su una vittoria. Sarebbe utile per rincorrere la salvezza. Un pareggio servirebbe a poco, a entrambe. Il Benevento si trova alla posizione 17 con 23 punti, gli stessi del Perugia. Il Venezia, invece, è penultimo con 21 punti, al pari del Cosenza fanalino di coda. Si tratta dunque a tutti gli effetti di uno scontro diretto.

Ecco le probabili formazioni che i due tecnici, Cannavaro e Vanoli, dovrebbero schierare in campo al fischio d’inizio.

Benevento (3-5-2): Paleari, El Kouakibi, Veseli, Capellini, Pastina, Tello, Schiattarella, Foulon, Nwankwo, Acampora, Pettinari.

Venezia (3-4-2-1): Joronen, Svoboda, Ceppitelli, Ceccaroni, Zampano, Tessman, Jajlo, Andersen, Candela, Pohjanpalo, Johnsen.

Grazie all’ abbonamento a DAZN si ha accesso a un mondo di sport in streaming. Ne fanno parte il grande calcio di Serie A e LaLiga, ma non solo, anche gli eventi più importanti di basket, pallavolo, tennis, ciclismo, rugby, motori, golf, boxe, MMA e wrestling. A questo si aggiungono interviste, speciali, approfondimenti e contenuti originali, inclusi nei tre pieni proposti: START, STANDARD e PLUS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.