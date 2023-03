Come vedere Benfica-Club Brugge in streaming

Benfica-Club Brugge porta in scena allo stadio da Luz di Lisbona lo spettacolo della Champions League, per l’ottavo di finale che assegnerà il passaggio ai quarti. Grandi favoriti i portoghesi, che all’andata in Belgio hanno chiuso il match vincendo 2-0 per trovarsi ora in una posizione di forza. Il pallone inizierà a rotolare alle ore 21:00 di martedì 7 marzo e potrai seguire la diretta su Sky e NOW, anche se ti trovi all’estero.

Benfica-Club Brugge: guarda la partita in streaming

Sono due le alternative proposta a chi vuole guardare la partita, anche in streaming. Anzitutto, segnaliamo la diretta trasmessa da Sky e NOW. Poi, quella della piattaforma Mediaset Infinity+. In entrambi i casi, il racconto della sfida è affidato a una telecronaca in italiano.

Le qualificazioni agli ottavi di finale hanno visto il Benfica chiudere il gruppo H al primo posto davanti al PSG (e alla Juventus eliminata). Seconda posizione invece per il Club Brugge nel gruppo B, dietro al Porto, con tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta a testimonianza della solidità mostrata in ambito europeo.

Moduli differenti per i due allenatori, Schmidt e Parker, chiamati ad attuare strategia ben diverse per raggiungere i loro obiettivi. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni.

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Chiquinho, Florentino, Aursnes, João Mário, Rafa Silva, Gonçalo Ramos;

Club Brugge (3-5-2): Mignolet, Mata, Mechele, Hendry, Buchanan, Vanaken, Odoi, Onyedika, Meijer, Lang, Sowah.

Solo una gara perfetta potrebbe ribaltare la situazione e garantire ai belgi l’accesso ai quarti. In ogni caso, il sorteggio per il turno successivo è in programma per il 17 marzo.

Come vedere Benfica-Club Brugge dall’estero

Chi si trova all’estero ha comunque la possibilità di guardare i contenuti della piattaforma di Sky con il proprio abbonamento, facendo leva sulla portabilità transfrontaliera. Tutti i dettagli sono consultabili sulle pagine del sito ufficiale. Vale per i paesi membri dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Detto questo, vale il consiglio di sempre: è bene farlo ponendo attenzione alla sicurezza, anche e soprattutto se la connessione avviene attraverso reti pubbliche, condivise o sconosciute.

Secondo la regola d'oro della cybersecurity, infatti, è buona norma svolgere qualsiasi attività online, incluso lo streaming, mentre si è protetti e tutelati da una soluzione dedicata come quella di una Virtual Private Network globale.

