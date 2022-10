Come vedere Benfica-Juventus in streaming

Benfica-Juventus deciderà le sorti del gruppo H di Champions League. È l’ultima occasione a disposizione dei bianconeri per sperare nel passaggio agli ottavi (non escono al girone dal 2013-14), comunque molto difficile, mentre ai portoghesi basta un pareggio per avere la certezza della qualificazione. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di martedì 25 ottobre.

Benfica-Juventus: guarda la partita in diretta streaming

Se vuoi guardare la partita in diretta streaming lo puoi fare sulla piattaforma Mediaset Infinity (anche senza abbonamento) oppure su Sky Go e NOW. È trasmessa anche in chiaro su Canale 5.

La direzione della gara è affidata all’arbitro serbo Srdjan Jovanovic. Ecco le probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto.

Benfica: Vlachodimos, Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Fernandez, David Neres, Rafa Silva, Joao Mario, Gonçalo Ramos;

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Alex Sandro, Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik, Vlahovic.

All’andata, nel match in scena all’Allianz Stadium di Torino a metà settembre, la squadra di Allegri è stata sconfitta per 1-2. Nonostante la partenza lanciata con il gol di Milik siglato già nei primi minuti, gli avversari hanno segnato su rigore con Joao Mario poco prima di rientrare negli spogliatoi e all’inizio della ripresa con David Neres. Si sono rivelati del tutto inutili i tentativi di riacciuffare il pareggio.

Questa l’attuale classifica del gruppo H: Paris Saint-Germain 8 punti, Benfica 8 punti, Juventus 3 punti, Maccabi Haifa 3 punti. In caso di vittoria dei bianconeri risulterà decisivo lo scontro all’ultima giornata con il PSG, nella trasferta francese al Parco dei Principi.

Per guardare la partita dall’estero con telecronaca in italiano è sufficiente connettersi allo streaming attraverso la Virtual Private Network di NordVPN (oggi al 63% di sconto), ottenendo così un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.