BenQ EX2780Q: il miglior monitor al mondo sotto i 300 euro

In questo articolo ti riportiamo un’ottima offerta su un monitor dal rapporto qualità/prezzo davvero eccezionale. Si tratta del BenQ EX2780Q, uno schermo dall’eccellente qualità capace di adattarsi ad ogni applicazione, da quelle professionali al gaming passando per l’editing foto/video, oggi a meno di 300 euro su Amazon, e acquistabile con Carta del Docente.

Monitor BenQ EX2780Q: caratteristiche tecniche

Il monitor offre un pannello da 27 pollici con risoluzione 2K (2560×1440) e tecnologia IPS. Questo è uno degli aspetti che gli concede una versatilità estrema. La fedele riproduzione cromatica unita all’alta risoluzione su un pannello flat rende il monitor perfetto per la post-produzione di foto e video. Naturalmente questo si riflette positivamente anche sui videogiochi, garantendo un livello di dettaglio ed una qualità generale nettamente superiore ai tradizionali schermi Full HD. Il refresh rate raggiunge i 144Hz, a cui si unisce un tempo di risposta di solo 1 millisecondo. Non mancano le tecnologie Freesync di AMD e G-Sync Compatible di Nvidia che eliminano i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per un’esperienza al top assoluto.

Alle tecnologie indispensabili per i videogiocatori, vanno sommate quelle per la protezione della vista utili al lavoro d’ufficio e all’utilizzo prolungato. Il monitor, infatti, è dotato sia di Zero-Flicker che di Low Blue Light che garantiscono un confort maggior riducendo sensibilmente l’arrossamento e l’irritazione agli occhi. Molto interessante da questo punto di vista l’Eye reminder, un timer che ricorda di prendere una pausa per riposare la vista. Non manca neanche il supporto all’HDR 400, perfetto per i contenuti multimediali, in questo caso in una variante smart. Nella parte frontale, infatti, è posizionato un piccolo sensore di luminosità che consente di bilanciare automaticamente lo schermo per la migliore esperienza in base all’illuminazione ambientale. Completano la dotazione gli speaker integrati ed il telecomando che da accesso a tutte le impostazioni del monitor incluso il volume.

Grazie ad uno sconto del 9%, il monitor può essere acquistato su Amazon a soli 299 euro per un risparmio di circa 30 euro sul prezzo di listino. Inoltre, potrai utilizzare la Carta del Docente per l’acquisto che coprirà l’intera somma.