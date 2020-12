I bordi sottili su tre dei quattro lati rendono BenQ GW2480 un monitor elegante e dallo stile minimalista, in grado di adattarsi a qualsiasi scrivania. Oggi è proposto su Amazon con il 31% di sconto sul prezzo di listino: la disponibilità è immediata (consegna in pochi giorni) e la spedizione gratuita.

31% di sconto su Amazon per il monitor BenQ GW2480

Tra le specifiche spiccano i sistemi Flicker-Free per l’eliminazione del fastidioso effetto sfarfallio, Eye-Care che assicura di non affaticare gli occhi anche durante le lunghe sessioni di fronte allo schermo e Low Blue Light per ridurre automaticamente l’emissione di luce blu potenzialmente dannosa soprattutto in ambienti bui e in notturna.

A completare la dotazione della scheda tecnica il pannello IPS che permette di osservare le immagini da qualunque angolazione senza compromessi in termini di qualità. Al prezzo di 109,00 euro invece di 159,00 euro come da listino è un affare per chi sta allestendo una nuova postazione desktop o desidera affiancare un secondo monitor a quello principale per meglio gestire la produttività in multitasking.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.