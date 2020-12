Mini PC con Intel quad-core scontato su Amazon

Senza dubbio il NUC che vi abbiamo proposto poco fa rappresenta un’offerta a dir poco golosa. Tuttavia se siete alla ricerca di qualcosa di più economico, ma comunque versatile per le piccole attività quotidiane, il Minis Forum GN31 fa al caso vostro. Si tratta di una soluzione perfetta per le piccole operazioni di ufficio o per la fruizione dei contenuti multimediali.

Minis Forum GN31: caratteristiche tecniche

Il computer è equipaggiato con un processore Intel Celeron J3160 quad-core per una frequenza massima di 2,24GHz. Questo è affiancato da 4GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB NVMe. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma in grado di gestire agevolmente il pacchetto Office o la fruizione di contenuti in streaming da piattaforme come Netflix o Prime Video. Naturalmente la memoria può essere estesa grazie all’alloggio per HDD da 2,5 pollici, o sostituendo l’SSD M.2 con uno più capiente.

Dal punto di vista della connettività ritroviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Quattro le porte USB, di cui due USB 3.0. Presente un’uscita HDMI che permette di connettere monitor con risoluzione fino al 4K. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN, oltre al tradizionale jack da 3,5mm combinato per cuffie e microfono ed un comodo lettore per schede microSD posto sul lato. Dal punto di vista delle reti senza fili è presente sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth. Grazie all’attacco VESA è possibile fissare il computer direttamente al monitor, in modo da eliminare completamente l’ingombro dalla scrivania.

Oggi Amazon propone il GN31 a soli 152,99 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.