Stop obbligato per chi è alla ricerca di un mouse wireless da usare alla scrivania del PC o da portare con sé nella custodia del laptop: il modello Satechi M1 è proposto oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 29% sul prezzo di listino. È dotato di sensori ottici con risoluzione 1.200 dpi per un rilevamento preciso dei movimenti.

Satechi M1: mouse wireless Bluetooth in offerta

La connessione avviene tramite Bluetooth 4.0 con portata fino a 10 metri. Garantita la piena compatibilità con computer Windows, macOS, Linux e Chrome OS, ma anche con smartphone e tablet, anche quelli della linea iPad. È inoltre presente una porta USB-C per la ricarica della batteria interna che garantisce fino a 45 giorni di utilizzo continuato. Diverse le colorazioni disponibili: Grigio siderale (raffigurato in queste immagini), Argento e Oro rosa (per quest’ultimo lo sconto è del 20%).

Il design ergonomico con finitura in alluminio è caratterizzato da un profilo leggermente curvo e perfettamente simmetrico così da risultare comodo anche per i mancini. Tutto questo in dimensioni pari a 5,7×11,1×3,2 centimetri e con un peso di 175,8 grammi, al prezzo di soli 24,99 euro invece di 34,99 euro come da listino.

