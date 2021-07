Benvenuti ne Il museo dei numeri

Ti piace il numero 3? E l'8? Preferisci forse il 42? Magari il 1729. Ognuno di questi numeri ha un fascino segreto che non sempre viene a galla, perché la matematica non è un'opinione, ma al tempo stesso può diventare un felice agglomerato di bellissime storie.

Il museo dei numeri

Piergiorgio Odifreddi ha messo queste storie una in fila all'altra, esattamente 50, e le ha raccolte in questo “Il museo dei numeri” disponibile oggi in offerta Kindle a soli 3,99 euro.

Anche senza scomodare la logica, basta comunque l'etimologia a dimostrare che tutti i numeri sono interessanti. L'aggettivo deriva infatti da inter esse, “stare nel mezzo”: da cui l'espressione “stato interessante”, per indicare il periodo fra il concepimento e il parto. Ora, i numeri interi stanno tutti tra lo zero (incluso) e l'infinito (escluso). Dunque, sono tutti interessanti per definizione. Sia come sia, noi ci accontenteremo di contare storie su una idiosincratica selezione di una cinquantina di numeri principali, partendo dalle piccole cifre del sistema decimale e raggiungendone di vertiginose.

Non ami la matematica? Forse questo libro si rivolge allora proprio a te: “arriviamo a intuire perché i matematici pensano che i numeri siano la cosa più vicina al divino che l'uomo possa percepire: perché lo sono“. Il numero 3,99 non è un numero qualunque, ad esempio: rappresenta un'opportunità. Ma solo per poche ore. Capito?