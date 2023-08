Come vedere Berrettini-Sinner in streaming (ATP Toronto)

Berrettini-Sinner è la sfida tutta italiana che accende l’ATP Toronto. Con inizio previsto alle ore 21:00 di questa sera (ma potrebbe slittare, tutto dipenderà dagli incontri precedenti), mercoledì 9 agosto, vede scendere in campo due big del tennis tricolore. Chi lo desidera può vedere la partita in streaming su NOW con la telecronaca di Elena Pero. È valida per il secondo turno del torneo.

ATP Toronto: guarda in streaming Berrettini-Sinner

L’incrocio, un vero e proprio derby nostrano d’oltreoceano, va in scena sul Grandstand e non sul campo centrale della competizione. La decisione presa dagli organizzatori ha fatto storcere il naso a molti. Chi tra i due campioni azzurri uscirà a testa alta dal confronto dovrà poi vedersela con uno tra Murray e Purcell.

Statistiche alla mano, si tratta del primo incontro diretto tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Non ci sono precedenti. Il favore dei pronostici pende dalla parte del 21enne talento altoatesino, attualmente all’ottavo posto del ranking ATP (dietro a Rublev e davanti a Fritz), anche in considerazione del suo feeling con il cemento. Per trovare l’avversario bisogna scorrere fino alla posizione numero 38 (dietro a Davidovich e davanti al connazionale Sonego), ma il suo ottimo esordio contro Barrere promette bene.

