L'anime di Berserk su Netflix: la possibile data

Uno degli anime più apprezzati di sempre sta per approdare su Netflix: stiamo parlando di Berserk, capolavoro del compianto Kentarō Miura e trasmesso inizialmente in Giappone nell’ormai lontano 1997. È questa l’indiscrezione circolata nel fine settimana, alla quale non ha però fatto seguito, almeno per il momento, alcuna conferma da parte della piattaforma di streaming.

Gatsu in streaming: Berserk è in arrivo su Netflix?

La voce di corridoio è comparsa sulle pagine del sito ComicBook. La serie, composta da 25 episodi, narra le avventure di Guts (o Gatsu), un mercenario che si sposta di compagnia in compagnia per continuare a combattere. È caratterizzata da uno stile particolarmente crudo e violento. Non anticipiamo altro, nel caso qualcuno ancora non lo avesse visto.

The Berserk 1997 anime will be available to watch on Netflix on December 1st! pic.twitter.com/9MeXmtt0ME — Daily Guts 𒌐 (@DailyGuts4u) November 10, 2022

Stando a quanto trapelato, la data di uscita di Berserk su Netflix dovrebbe esser già stata fissata nell’1 dicembre 2022. Mancherebbero dunque solo un paio di settimane o poco più. Utilizzare il condizionale è comunque d’obbligo, poiché al momento non ci sono conferme: considerando i tempi stretti, non dovrebbero tardare ad arrivare, sottoforma di un annuncio, un trailer o altro.

Non è da escludere nemmeno la possibilità che, come già fatto con altre serie capaci di lasciare il segno in passato, la piattaforma possa aver messo in cantiere la produzione di nuovi contenuti legati al franchise, magari anche in ambito gaming dove è sempre più attiva. Di certo, già la disponibilità della stagione originale che ormai ha alle spalle 25 anni, ma che risulta ancora eccellente, sarebbe di certo gradita a chi ha desiderio di rivederla (trovarla non è semplice) e a chi non ne ha mai avuto l’opportunità, raggiungendo così un nuovo pubblico.

