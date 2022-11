Mercoledì di Tim Burton (Netflix): il nuovo trailer

Mercoledì è senza ombra di dubbio una delle uscite Netflix più attese di questa stagione. Presto sarà finalmente disponibile per lo streaming sulla piattaforma: per ora è possibile ingannare l’attesa con un nuovo trailer, dedicato alla Nevermore Academy che farà da sfondo a quanto raccontato negli episodi. Alla regia un maestro del calibro di Tim Burton che non ha certo bisogno di presentazioni.

Un trailer per la Nevermore Academy di Mercoledì

Tutto ruota attorno alla piccola della famiglia Addams, la figlia di Gomez e Morticia, che si trova a investigare su una serie di misteriosi omicidi. Ecco il filmato “dietro le quinte” dedicato all’istituto, descritto un college grande e antico, frequentato da creature con abilità speciali come vampiri, lupi mannari, sirene, gorgoni e ragazzi con capacità psichiche. Il tutto, condito da una sana dose di rivalità tra adolescenti.

Tim Burton ha descritto la protagonista Mercoledì come una outsider e la Nevermore Academy come una scuola per outsider. Nel cast di attori sono presenti Jenna Ortega nel ruolo della protagonista, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie e Christina Ricci. Questa la sinossi della serie.

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

La data di uscita fissata da Netflix per Mercoledì è il 23 novembre 2022. Indovinate quale giorno della settimana sarà? Tutto ciò che serve per vederla è un abbonamento alla piattaforma. Preparatevi a schioccare le dita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.