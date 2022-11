The Crown 5 sta sollevando critiche e polemiche

La quinta stagione di The Crown, da pochi giorni disponibile su Netflix, non ha mancato di suscitare critiche e polemiche, soprattutto nel Regno Unito. Il motivo? La serie ha fatto un salto temporale, iniziando in modo inevitabile a raccontare quanto avvenuto alla famiglia reale britannica negli anni ’90. Gli eventi sono cronologicamente più vicini a noi e ancora vivi nella memoria. Inoltre, la recente scomparsa della regina Elisabetta II ha portato spinto a chiedersi se non fosse il caso di rimandarne o addirittura annullarne l’uscita, come segno di rispetto.

Le critiche mosse a Netflix per The Crown 5

Più volte la piattaforma ha affermato che si tratta di una fiction, ma l’impiego di attori che ripropongono le vicende della Royal Family sfuma inevitabilmente il confine percepito tra la realtà e l’invenzione. Ecco allora che tornano a tenere banco, anche tra l’opinione pubblica, le discussioni a proposito delle vicende amorose e delle infedeltà tra Carlo e Diana (protagonista del nuovo trailer visibile qui sotto) nonché dell’influenza esercitata dalla stampa scandalistica.

Ci si aggiungano il riferimento nemmeno troppo velato al presunto rapporto speciale tra il principe Filippo e la contessa Penny, gli intrecci con la famiglia Al Fayed, il riavvicinamento tra Camilla e l’erede alla corona, oltre all’intervista shock rilasciata dalla principessa alla BBC un paio di anni prima della sua tragica scomparsa. Ciò che però scatena le discussioni più accese è il possibile complotto architettato da Carlo per favorire l’abdicazione della regina in suo favore. Un piano mai emerso in via ufficiale e che, come sappiamo, mai sarà attuato.

