BEST 10 offerte su Amazon: casa, elettronica e sconti fino all'88%

Occasioni dai prezzi piccolissimi se messi a confronto con quelli di listino. Sono 10 le promozioni da non perdere su Amazon e riguardano l’elettronica tanto quando oggetti ed elettrodomestici di uso quotidiano. Eccezionali e pratici oltre che di marchi prestigiosi: se vuoi acquistarne uno o più questo è il momento giusto. Approfittane prima che scadano le occasioni perché per alcune di queste hanno limite temporale e di scorte.

10 offerte da non perdere su Amazon: le migliori ora disponibili

Con sconti fino all’88% hai diverse possibilità di risparmio. Alcune occasioni sono velate come per il kit base per una casa intelligente. Con 2 Echo Dot di 5ª generazione + una smart plug Sengled rendi il tuo appartamento di ultima generazione. Sebbene lo sconto sia solo del 17%, in realtà risparmi 59€ sull’acquisto dei prodotti singoli. Puoi acquistarlo a soli 54,98€.

Per un paio di auricolari Bluetooth 5.4 dal design semi in ear e cancellazione del rumore scegli il modello di YELKUTT con microfoni, controlli touch e 50 ore di autonomia. Puoi acquistarle a soli 11,99€ con sconto del 88%.

Se è la linea internet il tuo campo di interesse non farti scappare il Router 4G LTE di TP Link con porta LAN/WAN e senza configurazione. Puoi collegare fino a 32 dispositivi. Puoi acquistarlo a soli 39,99€ con sconto del 33%.

Al polso serve uno smartwatch che sia completo ma non per forza di cose costoso. Il modello di Fempoin è unisex, display touch e colorato da personalizzare. Al suo interno ha sensori dedicati al cuore, sonno e ossigenazione oltre che +100 modalità sportive e funzione chiamata. Puoi acquistarlo a soli 49,99€ con sconto del 75%.

Super design e prestazioni eccellenti per il proiettore portatile di Yaber. Questo modello ha una batteria integrata per usarlo anche fuori casa senza collegamento alla corrente. Tra le caratteristiche risoluzione nativa 1080p Full HD, WiFi 6 e Bluetooth. Puoi acquistarlo a soli 255,99€ con sconto 20% + coupon.

GHD Glide Hot Brush è l’alleato perfetto per uno styling rapido e perfetto dei capelli. Con la sua tecnologia di riscaldamento in ceramica crea un liscio perfetto eliminando il crepo grazie allo ionizzatore. Puoi acquistarlo a soli 118,99€ con sconto del 34%.

Perché farne a meno di spazio aggiuntivo quando l‘unità interna a stato solido da 500GB di Fikwot è in promozione? Tecnologia SATA fino a 550MB/s compatibile sia su laptop che PC desktop. Puoi acquistarla a soli 22,03€ con sconto del 33%.

Imbattibile è poi la Logitech MX Keys S con layout QWERTY italiano, retroilluminazione intelligente e realizzata con materiali premium. Multidispositivo e da connettere con micro ricevitore o Bluetooth ai tuoi prodotti. Puoi acquistarla a soli 81,69€ con sconto del 37%.

Per mettere in carica tutti i tuoi dispositivi tech, invece, hai bisogno di una base di ricarica. Questa è eccezionale per funziona anche da luce notturna, molto carina e soffusa. Con spazio per iPhone attraverso attacco MagSafe, Apple Watch e AirPods. Puoi acquistarla a soli 35,99€ con sconto del 50% + coupon 10%.

Per ultimo ma non per importanza, il Purificatore d’aria Philips 800 Series che rimuove germi, polvere e allergeni in ambienti fino a 49 metri quadrati con diverse modalità. Puoi acquistarlo a soli 79,99€ con sconto del 56%.