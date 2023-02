Come vedere Betis-Barcellona in streaming

Betis-Barcellona è il recupero di lusso de LaLiga, in campo questa sera. A ospitare la capolista è la squadra che al momento occupa il sesto posto della classifica, ma che in caso di vittoria potrebbe compiere un significativo passo avanti agganciando Villareal e Atletico Madrid. A ospitare il match è lo stadio Benito Villamarin di Siviglia, con il fischio d’inizio in programma per le 21:00 di mercoledì 1 febbraio.

Betis-Barcellona: guarda la partita in streaming

Hai la possibilità di guardare la partita con telecronaca in italiano in diretta streaming di DAZN: la voce è quella di Gabriele Giustiniani. In programma anche un collegamento a ridosso dell’inizio con ultimi aggiornamenti dagli spogliatoi e analisi. Al termine, invece, le consuete interviste e il replay delle azioni salienti.

Una trasferta insidiosa per la squadra di Xavi, che dovrà fare i conti con le ambizioni del team guidato dal tecnico Pellegrini e con il tifo di un pubblico solitamente molto caldo.

La classifica de LaLiga vede al momento il Barcellona in testa al gruppo con 47 punti raccolti in 18 partite, a cinque lunghezze dalla prima inseguitrice, il Real Madrid. Invece, il Betis, ne ha fin qui ottenuti 31.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo da verdiblancos e blaugrana al fischio d’inizio.

Betis (4-2-3-1): Rui Silva, Sabaly, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda, Guido, Carvalho, Canales, Fekir, Luiz Henrique, Iglesias;

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Araujo, Koundé, Christensen, Balde, Gavi, Busquets, Pedri, Dembelé, Ansu Fati, Raphinha.

